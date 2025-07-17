Британия и Германия разработают ракеты с дальностью более 2 тысяч километров
Великобритания и Германия планируют совместно разработать ракеты с дальностью действия свыше двух тысяч километров. Об этом говорится в сообщении офиса британского премьер-министра Кира Стармера.
Политик в четверг встретится в Лондоне с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Главы правительств намерены взять обязательство по созданию в течение следующих десяти лет новой системы высокоточного удара Deep Precision Strike.
«Дальность действия новой системы составит более 2 тысяч километров, она станет одной из самых передовых систем, когда-либо разработанных Великобританией», - указали в офисе Стармера.
Этот план - часть двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве между Лондоном и Берлином. Документ также касается вопросов нелегальной миграции, инфраструктуры, торговли.
Ранее Кир Стармер объявил о намерении увеличить военные расходы Соединенного Королевства с 2,3% от ВВП до 2,5% к 2027 году и до 3% - к 2034-му, пишет 360.ru.
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