Британия и Германия разработают ракеты с дальностью более 2 тысяч километров

Великобритания и Германия планируют совместно разработать ракеты с дальностью действия свыше двух тысяч километров. Об этом говорится в сообщении офиса британского премьер-министра Кира Стармера.

Политик в четверг встретится в Лондоне с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Главы правительств намерены взять обязательство по созданию в течение следующих десяти лет новой системы высокоточного удара Deep Precision Strike.

«Дальность действия новой системы составит более 2 тысяч километров, она станет одной из самых передовых систем, когда-либо разработанных Великобританией», - указали в офисе Стармера.

Этот план - часть двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве между Лондоном и Берлином. Документ также касается вопросов нелегальной миграции, инфраструктуры, торговли.

Ранее Кир Стармер объявил о намерении увеличить военные расходы Соединенного Королевства с 2,3% от ВВП до 2,5% к 2027 году и до 3% - к 2034-му, пишет 360.ru.

