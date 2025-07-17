Трамп договорился с Coca-Cola об изменении рецепта напитка в США

Президент США Дональд Трамп договорился с компанией Coca-Cola об изменении рецептуры одноименного напитка на территории Соединенных Штатов. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Я провел переговоры с Coca-Cola об использовании настоящего тростникового сахара в Coca-Cola на территории США, и они согласились... Это очень правильное решение с их стороны», - отметил Трамп.

По его словам, «так будет лучше».

Тростниковый сахар использовался как подсластитель при производстве газированного напитка в США до 1980-х годов, затем в целях экономии его заменили на высокофруктозный кукурузный сироп. При этом в изготовлении Coca-Cola в других странах используют сахар и сахарный колер.

Ранее Дональд Трамп допустил, что может подписать указ о переименовании соккера в футбол, пишет 360.ru.

