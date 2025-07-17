СМИ: В Египте российским туристам запретили купаться в море, пригрозив застрелить
Туристов из России, прибывших на отдых в египетский Шарм-эш-Шейх, поселили напротив местной военной базы и запретили им плавать в море, «пригрозив застрелить». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Как рассказали изданию россияне, инцидент произошел в пятизвездочном отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa. Здание находится близ военной базы, но туристов не предупредили об этом. По данным СМИ, россиянам приходится наблюдать с балкона за военными, вставать в семь часов утра вместе с ротой в казарме и терпеть шум во время стрельбищ.
«Еще более неприятное: запрет купания в море и нахождение на пляже рядом с отелем, который находится в 700 метрах от базы. Если там оказывается турист, его могут принять за диверсанта и начать стрелять. Предупредительно — в воздух», - отмечает SHOT.
Кроме того, акваторию патрулирует военный катер, туристы вынуждены добираться до других пляжей.
Ранее в Египте потерпел крушение экскурсионный батискаф, на борту которого находились 45 россиян. В результате погибли шесть человек, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru