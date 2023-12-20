«Зимний кубок» РПЛ разыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли»

Российские футбольные клубы «Спартак» и «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из Объединенных Арабских Эмиратов разыграют между собой «Зимний кубок» Российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба РПЛ.

Участниками предсезонного турнира в ОАЭ стали «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи»

Турнир пройдет по круговой системе со 2 по 14 февраля 2024 года в Абу-Даби.

Победит та команда, которая наберет наибольшее количество очков.

Ранее «Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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