«Зимний кубок» РПЛ разыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли»
20 декабря 202318:39
Российские футбольные клубы «Спартак» и «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из Объединенных Арабских Эмиратов разыграют между собой «Зимний кубок» Российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба РПЛ.
Турнир пройдет по круговой системе со 2 по 14 февраля 2024 года в Абу-Даби.
Победит та команда, которая наберет наибольшее количество очков.
Ранее «Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- «Зимний кубок» РПЛ разыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru