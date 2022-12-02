Участниками предсезонного турнира в ОАЭ стали «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи»
Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что зимнюю паузу в футбольном чемпионате России заполнит новый Зимний Кубок РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.
По его словам, участниками товарищеского предсезонного турнира, который пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах с 1 по 11 февраля 2023 года, стали «Ростов», «Краснодар» и «Сочи», а также московский «Спартак».
«Планируем, что Зимний кубок РПЛ станет регулярным турниром межсезонья. Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а может быть, и их география будут расти», — добавил Алаев.
Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал трех игроков петербургского «Зенита» и трех - московского «Спартака» на шесть матчей за драку в матче Кубка России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru