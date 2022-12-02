Участниками предсезонного турнира в ОАЭ стали «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи»

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что зимнюю паузу в футбольном чемпионате России заполнит новый Зимний Кубок РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

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По его словам, участниками товарищеского предсезонного турнира, который пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах с 1 по 11 февраля 2023 года, стали «Ростов», «Краснодар» и «Сочи», а также московский «Спартак».

«Планируем, что Зимний кубок РПЛ станет регулярным турниром межсезонья. Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а может быть, и их география будут расти», — добавил Алаев.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал трех игроков петербургского «Зенита» и трех - московского «Спартака» на шесть матчей за драку в матче Кубка России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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