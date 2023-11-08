Журова: Запад хочет, чтобы Путин запретил россиянам выступать на Олимпиаде

По ее словам, «враги» России обрадуются, если страна не поедет на Чемпионат мира, а также на Олимпиаду в Париже, поэтому специально выставляют такие условия. В ответ на это Журова призвала развивать внутренние соревнования во всех видах спорта.

Ранее, например, Международная федерация плавания запретила спортсменам из России и Белоруссии на международных соревнованиях общаться с журналистами на соревнованиях под эгидой организации. World Aquatics утвердила критерии, которые позволят российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Предполагается, что спортсмены могут выступать без флагов и гимнов, только в индивидуальных соревнованиях, также «допускаются только те спортсмены, которые не поддерживают СВО», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

