Журова: Запад хочет, чтобы Путин запретил россиянам выступать на Олимпиаде

Западным странам выгодно, чтобы президент России Владимир Путин запретил спортсменам выступать на Олимпийских играх, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, передает РИА Новости.

По ее словам, президент придерживается иной позиции, так как спортсмены сами должны решить – ехать им или нет, учитывая все условия.

В МОК призвали допустить к Олимпиаде не поддерживающих СВО россиян

По ее словам, «враги» России обрадуются, если страна не поедет на Чемпионат мира, а также на Олимпиаду в Париже, поэтому специально выставляют такие условия. В ответ на это Журова призвала развивать внутренние соревнования во всех видах спорта.

Ранее, например, Международная федерация плавания запретила спортсменам из России и Белоруссии на международных соревнованиях общаться с журналистами на соревнованиях под эгидой организации. World Aquatics утвердила критерии, которые позволят российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Предполагается, что спортсмены могут выступать без флагов и гимнов, только в индивидуальных соревнованиях, также «допускаются только те спортсмены, которые не поддерживают СВО», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Владимир ПутинОлимпиадаСветлана Журова

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