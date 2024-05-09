В США признали отсутствие адекватной защиты от гиперзвуковых ракет

Соединенные Штаты не располагают адекватной защитой от гиперзвуковых ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя помощника Минобороны Джона Хилла.

Пентагон объявил о запуске спутников слежения за гиперзвуковым оружием

По его словам, США располагают «некоторыми системами», которые «защищают на конечной фазе». Он указал, что американская «оборона против гиперзвука неадекватна».

Как заявил глава североамериканского командования аэрокосмической обороны Грегори Гийо, Россия, по данным Вашингтона, за последний год увеличила количество межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард».

Ранее военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:СШАГиперзвуковое Оружие

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