В США признали отсутствие адекватной защиты от гиперзвуковых ракет
Соединенные Штаты не располагают адекватной защитой от гиперзвуковых ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя помощника Минобороны Джона Хилла.
По его словам, США располагают «некоторыми системами», которые «защищают на конечной фазе». Он указал, что американская «оборона против гиперзвука неадекватна».
Как заявил глава североамериканского командования аэрокосмической обороны Грегори Гийо, Россия, по данным Вашингтона, за последний год увеличила количество межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард».
Ранее военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден: Трамп не признает результаты выборов при поражении
- США опасаются увеличения числа МБР в КНДР
- Байден: США причастны к гибели мирных жителей в секторе Газа
- В США признали отсутствие адекватной защиты от гиперзвуковых ракет
- В США назвали идею вывода войск России из Украины абсурдной
- Журналист Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Байдена
- ВСУ пытались атаковать нефтебазу под Анапой
- Эрдоган заявил о безуспешности мирных инициатив по Украине без участия РФ
- SHAMAN навестил раненых бойцов СВО
- В Великобритании признали успехи ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru