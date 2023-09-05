В МОК призвали допустить к Олимпиаде не поддерживающих СВО россиян
Спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживающих проведение специальной военной операции, следует допустить к Олимпиаде-2024, сообщает телеканал «360» со ссылкой на CNBC.
Как заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, рекомендации МОК в отношении РФ и Белоруссии остаются прежними — никаких команд, гимнов и национальной идентификации. При этом спортсменам, не поддерживающие спецоперацию, нужно предоставить возможность соревноваться в качестве нейтральных атлетов.
Ранее бюро Международной федерации плавания допустило российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru