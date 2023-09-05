В МОК призвали допустить к Олимпиаде не поддерживающих СВО россиян

Спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживающих проведение специальной военной операции, следует допустить к Олимпиаде-2024, сообщает телеканал «360» со ссылкой на CNBC.

Глава МОК назвал невозможной изоляцию российского спорта

Как заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, рекомендации МОК в отношении РФ и Белоруссии остаются прежними — никаких команд, гимнов и национальной идентификации. При этом спортсменам, не поддерживающие спецоперацию, нужно предоставить возможность соревноваться в качестве нейтральных атлетов.

Ранее бюро Международной федерации плавания допустило российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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