Журова: У сестер Авериных огромные возможности после завершения карьеры
Объявившие о завершении карьеры российские гимнастки Дина и Арина Аверины могут пойти учиться, стать спортивными журналистами или счастливыми мамами. Как сообщает Газета.Ru, об этом заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
По её словам, завершение карьеры в таком возрасте является нормой для тех видов спорта, в которых спортсмены попадают на большие соревнования ещё будучи подростками. Однако это и является большим плюсом, так как появляются огромные возможности.
Журова также указала, что сёстры Аверины красивы и популярны, а это очень хороший стартовый капитал.
«Это хорошая стартовая позиция для того, чтобы выбирать всё, что им нравится. Думаю, что их в любом вузе ждут.. Может быть они попробуют себя в спортивной телевизионной журналистике... А может быть они будут прекрасными мамами», — заключила депутат.
Ранее многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины объявили о завершении спортивной карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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