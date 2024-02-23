Журова: У сестер Авериных огромные возможности после завершения карьеры

По её словам, завершение карьеры в таком возрасте является нормой для тех видов спорта, в которых спортсмены попадают на большие соревнования ещё будучи подростками. Однако это и является большим плюсом, так как появляются огромные возможности.

Журова также указала, что сёстры Аверины красивы и популярны, а это очень хороший стартовый капитал.

«Это хорошая стартовая позиция для того, чтобы выбирать всё, что им нравится. Думаю, что их в любом вузе ждут.. Может быть они попробуют себя в спортивной телевизионной журналистике... А может быть они будут прекрасными мамами», — заключила депутат.

Ранее многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины объявили о завершении спортивной карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

