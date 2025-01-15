Съемки сериала «Фоллаут» приостановили из-за пожаров в Калифорнии

По данным издания, из-за ЧП городской пожарный департамент Лос-Анджелеса временно отозвал разрешения на съемки телешоу и сериалов. Была приостановлена работа над культовыми проектами «Фоллаут» и «Анатомия страсти». Кроме того, перенесли съемки ряда других сериалов, в том числе «Начальная школа Эббот», «Морская полиция: Спецотдел» и «Морская полиция: Начало», «После полуночи».

Масштабные пожары в Калифорнии бушуют с 7 января, пишет Ura.ru. Огонь распространился на площади свыше более 16 тысяч гектаров, сгорели более 12 тысяч домов.

