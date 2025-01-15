У хоккеиста Малкина украли чемпионские перстни НХЛ

Дом российского хоккеиста, игрока клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина взломали и ограбили в США. Об этом сообщил CBS News.

Инцидент произошел 11 января, в день матча «Питтсбурга» и «Оттава Сенаторз» в регулярном чемпионате НХЛ. Полиции сообщили о ЧП через несколько часов после начала игры.

Отмечается, что задняя дверь дома хоккеиста была выбита, сигнализацию и камеры в помещении отключили. Также был вскрыт сейф в доме Малкина. У спортсмена украли чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016, 2017 годах.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве ограбили квартиру певицы и актрисы Юлии Паршуты. Злоумышленники вскрыли сейф и похитили украшения и деньги артистки, пишет 360.ru.

