В Нидерландах 12 человек заразились гепатитом А от голубики из супермаркета
Более десяти жителей Нидерландов заболели гепатитом А после употребления замороженной голубики, приобретенной в крупнейшей сети супермаркетов страны Albert Heijn. Об этом пишет портал Nu.nl.
По словам представителя Национального института общественного здравоохранения страны (RIVM) Илко Франца, всего заразились около 12 человек от 22 до 77 лет.
«Два пострадавших настолько больны, что их пришлось госпитализировать», — указал эксперт.
По данным RIVM, заболевших могут быть уже сотни.
Сеть Albert Heijn решила изъять замороженную голубику из магазинов, компания допустила, что продукт может быть заражен и спровоцировать проблемы со здоровьем. Покупателей, которые приобрели голубику со сроком годности до 14 апреля 2026 года, призвали не употреблять ее и вернуть в магазин.
Ранее около ста человек заразились сальмонеллезом в кардиодиспансере в Сургуте, напоминает Ura.ru.
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