СМИ: Премию «Оскар» могут отменить из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Церемонию вручения кинопремии «Оскар» могут отменить из-за пожаров в Лос-Анджелесе, сообщила газета The Sun.

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По данным издания, организационные комитеты оценивают обстановку ежедневно и готовятся принять финальное решение.

Уточняется, что даже если ситуация в Лос-Анджелесе стабилизируется, потребуется время на восстановление после пожара. При этом руководство кинопремии считает важным сосредоточиться на помощи пострадавшим местным жителям.

Изначально номинантов премии должны были объявить 17 января, однако на фоне ситуации объявление сначала перенесли на 19, а затем на 23 января. Сама премия запланирована на 2 марта, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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