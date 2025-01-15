СМИ: ЕС рассматривает введение ограничений на СПГ и алюминий из России
Европейский союз рассматривает возможность постепенного введения ограничений на сжиженный природный газ и алюминий из России, сообщает Bloomberg.
Речь идет о 16 пакете ограничительных мер. Ограничения на алюминий могут быть постепенными, а их временные рамки и масштаб пока не определены. При этом санкции в отношении трубопроводного газа нецелесообразны, так как некоторые страны, в том числе Венгрия и Словакия, все еще полагаются на поставки от «Газпрома».
Ранее не менее 65 танкеров вынужденно встали на якорь после новых санкций США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru