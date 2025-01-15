СМИ: ЕС рассматривает введение ограничений на СПГ и алюминий из России

Речь идет о 16 пакете ограничительных мер. Ограничения на алюминий могут быть постепенными, а их временные рамки и масштаб пока не определены. При этом санкции в отношении трубопроводного газа нецелесообразны, так как некоторые страны, в том числе Венгрия и Словакия, все еще полагаются на поставки от «Газпрома».

Ранее не менее 65 танкеров вынужденно встали на якорь после новых санкций США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

