В Госдуме высказались о запрете использования соцсетей детьми

В России для защиты детей и подростков до 14 лет от всех опасностей в интернете можно ввести возрастной ценз для пользования социальными сетями, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от «Новых людей» Амира Хамитова.

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По его словам, соцсети из инструмента общения иногда выступают в качестве деструктивной пропаганды. И если взрослый человек может фильтровать информацию и выбирать достоверные источники, то несовершеннолетний такой внутренней защиты еще не имеет.

Парламентарий отметил, что идея введения таких ограничений имеет много преимуществ, и полезную и нужную информацию ребенок может получить и из других источников – например, образовательных ресурсов и книг.

Ранее в Австралии детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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