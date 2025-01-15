В Госдуме высказались о запрете использования соцсетей детьми
В России для защиты детей и подростков до 14 лет от всех опасностей в интернете можно ввести возрастной ценз для пользования социальными сетями, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от «Новых людей» Амира Хамитова.
По его словам, соцсети из инструмента общения иногда выступают в качестве деструктивной пропаганды. И если взрослый человек может фильтровать информацию и выбирать достоверные источники, то несовершеннолетний такой внутренней защиты еще не имеет.
Парламентарий отметил, что идея введения таких ограничений имеет много преимуществ, и полезную и нужную информацию ребенок может получить и из других источников – например, образовательных ресурсов и книг.
Ранее в Австралии детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru