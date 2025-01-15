В Госдуме высказались о запрете использования соцсетей детьми

По его словам, соцсети из инструмента общения иногда выступают в качестве деструктивной пропаганды. И если взрослый человек может фильтровать информацию и выбирать достоверные источники, то несовершеннолетний такой внутренней защиты еще не имеет.

Парламентарий отметил, что идея введения таких ограничений имеет много преимуществ, и полезную и нужную информацию ребенок может получить и из других источников – например, образовательных ресурсов и книг.

Ранее в Австралии детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

