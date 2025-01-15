В Казахстане на трассе столкнулись 18 машин

Массовая авария произошла в Казахстане на трассе «Алма-Ата - Усть-Каменогорск», на фоне густого тумана здесь столкнулись 18 автомобилей. Об этом сообщает оператор по управлению автодорогами «Казавтожол».

Отмечается, что ДТП произошло около 07:30 (05:30 мск) на 28-м километре трассы. В результате никто не пострадал.

По данным «Казавтожол», причиной инцидента стало несоблюдение автомобилистами скоростного режима и дистанции при ограниченной видимости. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее в Пермском крае столкнулись два легковых авто и два грузовика, ДТП произошло из-за выехавшей на встречную полосу «Лады Калины». В результате аварии погиб один человек, пишет Ura.ru.

