Во Львове перезахоронят останки советского разведчика Кузнецова
Власти украинского Львова эксгумируют и перезахоронят останки советских воинов с мемориального комплекса Холм Славы. Об этом пишет издание zaxid.net.
«Исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенос мемориального комплекса Холм Славы», — отмечается в сообщении.
Планируется, что останки покоившихся здесь воинов перенесут на Голосковское кладбище. По данным СМИ, сначала власти перенесут элементы памятника, далее проведут исследование и эксгумируют останки. Речь идет о четырех братских могилах и 200 одиночных, в том числе могиле советского разведчика, героя СССР Николая Кузнецова.
Ранее в Алешкинском районе Херсонской области жители попросили власти убрать захоронение сержанта ВСУ Валерия Чуприны с территории мемориала воинам Великой Отечественной войны. Позже неизвестные разломали надгробие на могиле, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Владивостоке задержали водителя авто, врезавшегося в двери храма
- Сенатор Епифанова объяснила правила наследования пенсионных накоплений
- В Иркутске пять человек получили до 12 лет колонии за организацию незаконной миграции
- СМИ: «ВКонтакте» впервые обошел YouTube по охвату среди россиян
- Рогов: Дзержинск перешел под контроль российских войск
- Начался прием заявок на премию ТЭФИ в 2025 году
- СМИ: В Батуми совершили нападение на лидера партии «За Грузию»
- Во Львове перезахоронят останки советского разведчика Кузнецова
- СМИ: Премию «Оскар» могут отменить из-за пожаров в Лос-Анджелесе
- Съемки сериала «Фоллаут» приостановили из-за пожаров в Калифорнии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru