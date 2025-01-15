Во Львове перезахоронят останки советского разведчика Кузнецова

Власти украинского Львова эксгумируют и перезахоронят останки советских воинов с мемориального комплекса Холм Славы. Об этом пишет издание zaxid.net.

«Исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенос мемориального комплекса Холм Славы», — отмечается в сообщении.

Планируется, что останки покоившихся здесь воинов перенесут на Голосковское кладбище. По данным СМИ, сначала власти перенесут элементы памятника, далее проведут исследование и эксгумируют останки. Речь идет о четырех братских могилах и 200 одиночных, в том числе могиле советского разведчика, героя СССР Николая Кузнецова.

Ранее в Алешкинском районе Херсонской области жители попросили власти убрать захоронение сержанта ВСУ Валерия Чуприны с территории мемориала воинам Великой Отечественной войны. Позже неизвестные разломали надгробие на могиле, пишет 360.ru.

