Над Белгородской и Тамбовской областями сбили три украинских дрона
15 января 202507:35
Три беспилотника ВСУ нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили дроны минувшей ночью.
«Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской... и один перехвачен над территорией Тамбовской области», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее в районе поселка Цильны Ульяновской области обнаружили предмет, похожий на беспилотник. Разрушений нет, никто не пострадал, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru