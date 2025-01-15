Над Белгородской и Тамбовской областями сбили три украинских дрона

Три беспилотника ВСУ нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили дроны минувшей ночью.

«Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской... и один перехвачен над территорией Тамбовской области», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее в районе поселка Цильны Ульяновской области обнаружили предмет, похожий на беспилотник. Разрушений нет, никто не пострадал, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороны

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