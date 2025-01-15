Советник Трампа заявил, что политик планирует ускорить поставки оружия Тайваню
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом намерен ускорить поставки оружия Тайваню, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на будущего советника политика по нацбезопасности Майка Уолтца.
По его словам, в настоящее время Вашингтон не выполнил заключенные с островом контракты на сумму более 20 млрд долларов, хотя Тайвань эти деньги выплатил. Уолтц указал, что новая администрация США хочет продолжить снабжение Тайбэя оружием для того, чтобы в случае возможного конфликта с материковым Китаем Пекин бы понес существенные потери.
Ранее стало известно, что на Тайване разместят западные комплексы ПВО к концу года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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