Советник Трампа заявил, что политик планирует ускорить поставки оружия Тайваню

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом намерен ускорить поставки оружия Тайваню, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на будущего советника политика по нацбезопасности Майка Уолтца.

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По его словам, в настоящее время Вашингтон не выполнил заключенные с островом контракты на сумму более 20 млрд долларов, хотя Тайвань эти деньги выплатил. Уолтц указал, что новая администрация США хочет продолжить снабжение Тайбэя оружием для того, чтобы в случае возможного конфликта с материковым Китаем Пекин бы понес существенные потери.

Ранее стало известно, что на Тайване разместят западные комплексы ПВО к концу года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
ТЕГИ:ОружиеДональд ТрампСШАТайвань

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