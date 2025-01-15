Советник Трампа заявил, что политик планирует ускорить поставки оружия Тайваню

По его словам, в настоящее время Вашингтон не выполнил заключенные с островом контракты на сумму более 20 млрд долларов, хотя Тайвань эти деньги выплатил. Уолтц указал, что новая администрация США хочет продолжить снабжение Тайбэя оружием для того, чтобы в случае возможного конфликта с материковым Китаем Пекин бы понес существенные потери.

Ранее стало известно, что на Тайване разместят западные комплексы ПВО к концу года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

