Журова призвала наказать украинцев, которые провоцировали Овечкина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) должна принять меры против украинских активистов, которые провоцировали российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на игре в Канаде. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Ее слова приводит издание «ВсеПроСпорт».
28 апреля председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов заявил, что Овечкин рассказал ему об инциденте, который произошел с ним во время регулярного чемпионата НХЛ. По словам депутата, к хоккеисту перед матчем якобы подошли девушки с транспарантами, на которых были написаны призывы улететь домой.
По мнению Журовой, такие поступки являются полной глупостью. Она предложила никогда больше не пускать на стадион этих активистов. Олимпийская чемпионка добавила, что их поведение было неприемлемым. Руководство лиги должно наказывать таких болельщиков и пресекать подобные ситуации, отметила депутат.
Ранее сообщалось, что режиссер «Легенды № 17» пока не планирует снимать фильм про Александра Овечкина, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru