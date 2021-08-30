Журова предложила заменить на Олимпиаде обычный футбол на пляжный

Она призналась, что видела пляжный футбол вживую, и он ей понравился.

«Захватывающее зрелище, это интересно смотреть. Более компактная игра, очень интенсивная, очень красиво забивают голы и такими способами, которых нет на обычном поле», - отметила спортсменка.

Накануне определился победитель Чемпионата Мира-2021, проходившего в России. Российские пляжники в третий раз в истории завоевали титул, обыграв в финальном матче сборную Японии.

Новых чемпионов мира поздравил президент России Владимир Путин.

«Путь к триумфу был непрост, но вы проявили исключительную выдержку, командную сплочённость и волю. Мы гордимся вами!» - говорится в поздравлении Путина, размещенном на сайте Кремля.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что победа россиян «достойна восхищения», отмечает «Спорт-экспресс».

