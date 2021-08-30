Журова предложила заменить на Олимпиаде обычный футбол на пляжный
В программу Олимпийских игр можно было бы включить пляжный футбол, заменив им традиционный футбол в формате 11 на 11, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Мне пляжный футбол импонирует в программе Олимпийских игр больше, чем обычный. Если говорить о зрелищности и интересе, можно было бы один футбол убрать, а другой поставить», - сказала Журова «Газете.ру», комментируя победу сборной России по пляжному футболу на Чемпионате Мира-2021.
Она призналась, что видела пляжный футбол вживую, и он ей понравился.
«Захватывающее зрелище, это интересно смотреть. Более компактная игра, очень интенсивная, очень красиво забивают голы и такими способами, которых нет на обычном поле», - отметила спортсменка.
Накануне определился победитель Чемпионата Мира-2021, проходившего в России. Российские пляжники в третий раз в истории завоевали титул, обыграв в финальном матче сборную Японии.
Новых чемпионов мира поздравил президент России Владимир Путин.
«Путь к триумфу был непрост, но вы проявили исключительную выдержку, командную сплочённость и волю. Мы гордимся вами!» - говорится в поздравлении Путина, размещенном на сайте Кремля.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что победа россиян «достойна восхищения», отмечает «Спорт-экспресс».
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