Журова предложила заменить на Олимпиаде обычный футбол на пляжный

В программу Олимпийских игр можно было бы включить пляжный футбол, заменив им традиционный футбол в формате 11 на 11, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Мне пляжный футбол импонирует в программе Олимпийских игр больше, чем обычный. Если говорить о зрелищности и интересе, можно было бы один футбол убрать, а другой поставить», - сказала Журова «Газете.ру», комментируя победу сборной России по пляжному футболу на Чемпионате Мира-2021.

Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу

Она призналась, что видела пляжный футбол вживую, и он ей понравился.

«Захватывающее зрелище, это интересно смотреть. Более компактная игра, очень интенсивная, очень красиво забивают голы и такими способами, которых нет на обычном поле», - отметила спортсменка.

Накануне определился победитель Чемпионата Мира-2021, проходившего в России. Российские пляжники в третий раз в истории завоевали титул, обыграв в финальном матче сборную Японии.

Новых чемпионов мира поздравил президент России Владимир Путин.

«Путь к триумфу был непрост, но вы проявили исключительную выдержку, командную сплочённость и волю. Мы гордимся вами!» - говорится в поздравлении Путина, размещенном на сайте Кремля.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что победа россиян «достойна восхищения», отмечает «Спорт-экспресс».

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ФОТО: Светлана Журова
ТЕГИ:ОлимпиадаФутболСветлана Журова
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