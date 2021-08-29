Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу

Федор Земсков открыл счет уже на 4-й минуте, после чего российская сборная вела 3:1 и 4:2, а на последних минутах закрепила успех после точного удара Юрия Крашенинникова.

Куда сложнее был четвертьфинал против Испании, в котором наша команда, несмотря на травмы, два удаления и странное судейство, выиграла 4:2.

По ходу полуфинала со Швейцарией россияне уступали 3:5, сравняв счет лишь за 19 секунд до конца игры и вырвав победу в серии пенальти.

В числе главных фаворитов турнира также были сборные Португалии и Бразилии, которые не смогли дойти даже до полуфинала.

Сборная России в третий раз выиграла Чемпионат Мира после аналогичных успехов в 2011 и 2013 годах.

