Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу стала победителем Чемпионата Мира-2021, обыграв в воскресенье в Лужниках в финальном матче Японию со счетом 5:2.
Решающий матч оказался не самым сложным на турнире для команды Михаила Лихачева.
Федор Земсков открыл счет уже на 4-й минуте, после чего российская сборная вела 3:1 и 4:2, а на последних минутах закрепила успех после точного удара Юрия Крашенинникова.
Куда сложнее был четвертьфинал против Испании, в котором наша команда, несмотря на травмы, два удаления и странное судейство, выиграла 4:2.
По ходу полуфинала со Швейцарией россияне уступали 3:5, сравняв счет лишь за 19 секунд до конца игры и вырвав победу в серии пенальти.
В числе главных фаворитов турнира также были сборные Португалии и Бразилии, которые не смогли дойти даже до полуфинала.
Сборная России в третий раз выиграла Чемпионат Мира после аналогичных успехов в 2011 и 2013 годах.
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