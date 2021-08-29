Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу стала победителем Чемпионата Мира-2021, обыграв в воскресенье в Лужниках в финальном матче Японию со счетом 5:2.

Решающий матч оказался не самым сложным на турнире для команды Михаила Лихачева.

«Жаришка!» Чемпионат мира по пляжному футболу стартовал в «Лужниках»

Федор Земсков открыл счет уже на 4-й минуте, после чего российская сборная вела 3:1 и 4:2, а на последних минутах закрепила успех после точного удара Юрия Крашенинникова.

Куда сложнее был четвертьфинал против Испании, в котором наша команда, несмотря на травмы, два удаления и странное судейство, выиграла 4:2.

По ходу полуфинала со Швейцарией россияне уступали 3:5, сравняв счет лишь за 19 секунд до конца игры и вырвав победу в серии пенальти.

В числе главных фаворитов турнира также были сборные Португалии и Бразилии, которые не смогли дойти даже до полуфинала.

Сборная России в третий раз выиграла Чемпионат Мира после аналогичных успехов в 2011 и 2013 годах.

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ФОТО: FIFA
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