В Кремле прокомментировали победу россиян на ЧМ по пляжному футболу
30 августа 202102:07
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал победу российской сборной на чемпионате мира по пляжному футболу, передает «Спорт-Экспресс».
По его словам, победа россиян достойна восхищения. «Ребята стали чемпионами. Это достойно восхищения!», — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, сборная России по пляжному футболу стала победителем Чемпионата Мира-2021, обыграв в воскресенье в Лужниках в финальном матче Японию со счетом 5:2.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru