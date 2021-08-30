В Кремле прокомментировали победу россиян на ЧМ по пляжному футболу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал победу российской сборной на чемпионате мира по пляжному футболу, передает «Спорт-Экспресс».

Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу

По его словам, победа россиян достойна восхищения. «Ребята стали чемпионами. Это достойно восхищения!», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, сборная России по пляжному футболу стала победителем Чемпионата Мира-2021, обыграв в воскресенье в Лужниках в финальном матче Японию со счетом 5:2.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:СпортФутболДмитрий Песков
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