Премьер Польши недоволен планами США смягчить санкции на нефть из России
8 марта 202605:33
Глава правительства Польши Дональд Туск недоволен планами США смягчить санкции в отношении нефти из России.
Он заявил в соцсети Х, что Вашингтон может снять ограничения с российской нефти, в то время, как «война на Ближнем Востоке продолжается».
Премьер-министр задался вопросом: «Кто же на самом деле в выигрыше?».
Ранее американские власти позволили Индии закупать нефть, находящуюся на танкерах в море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
