Премьер Польши недоволен планами США смягчить санкции на нефть из России

Он заявил в соцсети Х, что Вашингтон может снять ограничения с российской нефти, в то время, как «война на Ближнем Востоке продолжается».

Премьер-министр задался вопросом: «Кто же на самом деле в выигрыше?».

Ранее американские власти позволили Индии закупать нефть, находящуюся на танкерах в море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

