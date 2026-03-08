Премьер Польши недоволен планами США смягчить санкции на нефть из России

Глава правительства Польши Дональд Туск недоволен планами США смягчить санкции в отношении нефти из России.

В США допустили дальнейшее ослабление санкций против нефти из РФ

Он заявил в соцсети Х, что Вашингтон может снять ограничения с российской нефти, в то время, как «война на Ближнем Востоке продолжается».

Премьер-министр задался вопросом: «Кто же на самом деле в выигрыше?».

Ранее американские власти позволили Индии закупать нефть, находящуюся на танкерах в море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

