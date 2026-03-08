СМИ: БПЛА атаковали базу в Эрбиле, где находятся военные США
Военная база близ города Эрбиль (Ирак), на которой дислоцированы силы США, атакована несколькими беспилотниками, сообщает Safaq News.
По данным портала, как минимум три сильных взрыва произошли в непосредственной близости от аэропорта Эрбиля, рядом с которым расположена американская база.
Это второй налет на объект США за несколько часов. По беспилотникам был открыт огонь из зенитных установок.
Ранее громкие взрывы были слышны на базе США в Кувейте, на объекте в Эрбиле в иракском Курдистане, а также в американских «центрах» в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
