СМИ: БПЛА атаковали базу в Эрбиле, где находятся военные США

Военная база близ города Эрбиль (Ирак), на которой дислоцированы силы США, атакована несколькими беспилотниками, сообщает Safaq News.

В международном аэропорту Багдада произошла серия взрывов

По данным портала, как минимум три сильных взрыва произошли в непосредственной близости от аэропорта Эрбиля, рядом с которым расположена американская база.

Это второй налет на объект США за несколько часов. По беспилотникам был открыт огонь из зенитных установок.

Ранее громкие взрывы были слышны на базе США в Кувейте, на объекте в Эрбиле в иракском Курдистане, а также в американских «центрах» в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Давыдов
ТЕГИ:Ближний ВостокИранИрак

Горячие новости

Все новости

партнеры