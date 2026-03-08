В Нигерии убили прихожан Русской православной церкви

В Нигерии экстремисты убили двух членов общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви, сообщает RT.

СМИ: 50 школьников сбежали от похитителей в Нигерии

Это произошло в ходе нападения на христианское селение Туран. Прихожане РПЦ впервые погибли от рук экстремистов в этой стране.

Ранее в Нигерии из католической школы похитили 227 учеников и учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
