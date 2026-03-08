Трамп рассказал о роли переводчиков на переговорах с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп во время саммита «Щит Америки» рассказал, что переводчики играют большую роль при переговорах с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина.
«Переводчики очень важны. Знаете, если у вас плохой переводчик, вы думаете, что все прошло хорошо», — указал Трамп. Глава Белого дома также рассказал, что в ходе беседы с одним из влиятельных иностранных лидеров он обратил внимание на слабую работу переводчика — он перевел длинную фразу Трампа в четыре раза короче.
Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф высоко оценил профессионализм переводчика президента России Владимира Путина, назвав его легендой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
