Балицкий: В результате атаки ВСУ на дом в Запорожской области есть погибшие
8 марта 202602:01
Как минимум 10 человек получили травмы в результате атаки Вооруженных сил Украины дома в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Удар пришелся по пятиэтажному жилому дому в Васильевке. По предварительным данным, есть погибшие. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы.
Ранее атака ВСУ оставила без света 260 населённых пунктов Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
