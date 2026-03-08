Балицкий: В результате атаки ВСУ на дом в Запорожской области есть погибшие

Как минимум 10 человек получили травмы в результате атаки Вооруженных сил Украины дома в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Удар пришелся по пятиэтажному жилому дому в Васильевке. По предварительным данным, есть погибшие. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы.

Ранее атака ВСУ оставила без света 260 населённых пунктов Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
