СМИ: Россиянам грозит тюрьма за съемку работы ПВО и эвакуаций из отелей в ОАЭ

Правоохранительные органы отслеживают соцсети и переписки. Такие ролики запрещается пересылать даже родственникам и друзьям. Наказание грозит как за публикацию, так и за отправку файлов.

Как правило, силовики проверяют аккаунты туристов, релокантов, моделей и эскортниц — ищут видео с прилётами и локации съёмки. Некоторых, наоборот, просят публиковать ролики с положительными отзывами о Дубае и сообщать о тех, кто снимал последствия атак. Кроме того, российские власти усилили контроль за электронными переводами, включая криптовалюту. Проверяются попытки вывода денег за границу.

Ранее президент ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

