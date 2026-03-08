СМИ: Россиянам грозит тюрьма за съемку работы ПВО и эвакуаций из отелей в ОАЭ
Россиянам за съёмку прилётов беспилотных летательных аппаратов, работы средств ПВО и эвакуаций из отелей в ОАЭ грозят штрафы до 10 миллионов рублей или тюремное заключение до пяти лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Правоохранительные органы отслеживают соцсети и переписки. Такие ролики запрещается пересылать даже родственникам и друзьям. Наказание грозит как за публикацию, так и за отправку файлов.
Как правило, силовики проверяют аккаунты туристов, релокантов, моделей и эскортниц — ищут видео с прилётами и локации съёмки. Некоторых, наоборот, просят публиковать ролики с положительными отзывами о Дубае и сообщать о тех, кто снимал последствия атак. Кроме того, российские власти усилили контроль за электронными переводами, включая криптовалюту. Проверяются попытки вывода денег за границу.
Ранее президент ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
