Трамп пообещал Кубе «прекрасную новую жизнь» после войны в Иране
8 марта 202601:23
Кубу ожидают большие перемены, сообщил на саммите «Щит Америки» президент США Дональд Трамп.
По его словам, это произойдет после завершения операции против Ирана. «У нее будет прекрасная новая жизнь», — указал глава государства. Он отметил, что пока «Иран в центре нашего внимания».
До этого Трамп заявил газете Politico, что власти Кубы могут пасть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
