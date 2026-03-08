Трамп пообещал Кубе «прекрасную новую жизнь» после войны в Иране

Кубу ожидают большие перемены, сообщил на саммите «Щит Америки» президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что Рубио поедет на Кубу для заключения сделки

По его словам, это произойдет после завершения операции против Ирана. «У нее будет прекрасная новая жизнь», — указал глава государства. Он отметил, что пока «Иран в центре нашего внимания».

До этого Трамп заявил газете Politico, что власти Кубы могут пасть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

