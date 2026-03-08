Трамп пообещал Кубе «прекрасную новую жизнь» после войны в Иране

По его словам, это произойдет после завершения операции против Ирана. «У нее будет прекрасная новая жизнь», — указал глава государства. Он отметил, что пока «Иран в центре нашего внимания».

До этого Трамп заявил газете Politico, что власти Кубы могут пасть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

