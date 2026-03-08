Иран потребовали от Азербайджана убрать израильских военных

Иранские Вооруженные силы потребовали от Азербайджана убрать израильских военнослужащих из страны, сообщает ТАСС.

Азербайджан выводит свой дипперсонал из Ирана

Как заявил представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия», Азербайджану, как мусульманской стране, раде предотвращения распространения нестабильности в регионе необходимо вывести израильских военных со своей территории и не подвергать угрозе безопасность собственного народа и Ирана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Тегеран принести извинения Баку после инцидента с дронами в Нахичевани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

