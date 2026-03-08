Иран потребовали от Азербайджана убрать израильских военных

Как заявил представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия», Азербайджану, как мусульманской стране, раде предотвращения распространения нестабильности в регионе необходимо вывести израильских военных со своей территории и не подвергать угрозе безопасность собственного народа и Ирана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Тегеран принести извинения Баку после инцидента с дронами в Нахичевани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

