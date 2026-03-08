Заседание по выбору лидера Ирана пройдет в течение суток
8 марта 202602:31
В Иране заседание Совета экспертов по вопросу выбора нового верховного лидера страны может состояться в течение ближайших суток, сообщает агентство Fars со ссылкой на члена совета Хосейна Мозаффари.
По его словам, представители народа в Совете ожидают создания условий для проведения заседания. На нем обсудят вопрос выбора нового лидера.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: БПЛА атаковали базу в Эрбиле, где находятся военные США
- Заседание по выбору лидера Ирана пройдет в течение суток
- Балицкий: В результате атаки ВСУ на дом в Запорожской области есть погибшие
- В Нигерии убили прихожан Русской православной церкви
- Трамп пообещал Кубе «прекрасную новую жизнь» после войны в Иране
- Обломки беспилотника упали на небоскрёб в Дубае
- Спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
- Кинчев рассказал о глотке свободы в советское время
- Алиса Теплякова в 13 лет окончила РГГУ и получила диплом психолога
- Россиян предупредили об исчезновении воблы с прилавков