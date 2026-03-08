Заседание по выбору лидера Ирана пройдет в течение суток

В Иране заседание Совета экспертов по вопросу выбора нового верховного лидера страны может состояться в течение ближайших суток, сообщает агентство Fars со ссылкой на члена совета Хосейна Мозаффари.

«Раскол элит»: Что будет с выборами аятоллы в Иране

По его словам, представители народа в Совете ожидают создания условий для проведения заседания. На нем обсудят вопрос выбора нового лидера.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
