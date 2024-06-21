Журова объяснила отсутствие именитых спортсменов на Играх БРИКС

Олимпийские игры являются самым важным событием для любого атлета, потому многие страны в 2024 году не отправили на Игры БРИКС лучших, сообщила НСН олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Россия в 2024 году вывела спортивные Игры стран БРИКС на новый уровень, отправив на соревнования сильнейших спортсменов, рассказала в интервью НСН олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

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Сборная России досрочно стала победителем в медальном зачете Игр БРИКС, завоевав 177 золотых медалей. Также на счету российских спортсменов 107 серебряных и 74 бронзовые медали. Второе место в медальном зачете – за Белоруссией, на третьем расположился Китай. При этом в копилке китайской сборной 17 золотых медалей. Журова допустила, что ряд стран в этом году не представил лучших атлетов, поскольку сборные готовятся к Олимпиаде.

«Тяжело проводить соревнования перед Парижем, в Олимпийский год спортсмен не отвлекается. Белоруссия и Россия представили наилучших в этом году. Но у других стран свои приоритеты, у каждого спортсмена четырехлетие, к которому он готовится. Атлеты не приехали не из-за того, что соревнования проходили в нашей стране. Остается достаточное время до Парижа, но многие готовятся, спортсмены придержат свои результаты на более позднее время», - заявила она.
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По словам собеседницы НСН, Игры БРИКС в дальнейшем могут выйти на более серьезный уровень.

«Если соревнования не будут проходить перед Олимпийскими играми, допускаю, что именитых атлетов будет больше, конкуренция может быть выше. Посылая хороших спортсменов, Россия постепенно повышает уровень соревнований. При этом наша страна не первой проводила Игры БРИКС, МОК не может предъявить претензий. В ситуации, когда наши атлеты под санкциями, им нужно не только демонстрировать мастерство, важна связь с болельщиками. Гордость страны за них проявилась на этих соревнованиях. Развивать Игры БРИКС точно нужно. И хорошо, что каждая страна, которая их проводит, вводит в программу свои национальные виды спорта. Это позволяет завоевать дополнительные медали и продвинуть вид в рамках БРИКС на мировой уровень», - подытожила она.

В этом году Игры стран БРИКС проходят в Казани. На соревнования приехали около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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