Журова объяснила отсутствие именитых спортсменов на Играх БРИКС

Сборная России досрочно стала победителем в медальном зачете Игр БРИКС, завоевав 177 золотых медалей. Также на счету российских спортсменов 107 серебряных и 74 бронзовые медали. Второе место в медальном зачете – за Белоруссией, на третьем расположился Китай. При этом в копилке китайской сборной 17 золотых медалей. Журова допустила, что ряд стран в этом году не представил лучших атлетов, поскольку сборные готовятся к Олимпиаде.

«Тяжело проводить соревнования перед Парижем, в Олимпийский год спортсмен не отвлекается. Белоруссия и Россия представили наилучших в этом году. Но у других стран свои приоритеты, у каждого спортсмена четырехлетие, к которому он готовится. Атлеты не приехали не из-за того, что соревнования проходили в нашей стране. Остается достаточное время до Парижа, но многие готовятся, спортсмены придержат свои результаты на более позднее время», - заявила она.