Губерниев назвал героями спорта российских атлетов, которые поедут на Олимпиаду
15 июня 202419:11
Спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал «бестолочами» тех, кому не нравится участие российских спортсменов в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе.
«Мы должны всячески это приветствовать. Те люди, которые поедут на Олимпиаду, — это герои спорта. Мы будем их поддерживать. Кто этого не понимает, тот бестолочь и набитый дурак», - заявил Губерниев «Ленте.ру».
По его словам, для людей, которые не поддерживают российских спортсменов, Россия — пустой звук.
Ранее Международный Олимпийский комитет назвал первых 14 российских атлетов, допущенных до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru