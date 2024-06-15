Губерниев назвал героями спорта российских атлетов, которые поедут на Олимпиаду

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал «бестолочами» тех, кому не нравится участие российских спортсменов в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе.

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«Мы должны всячески это приветствовать. Те люди, которые поедут на Олимпиаду, — это герои спорта. Мы будем их поддерживать. Кто этого не понимает, тот бестолочь и набитый дурак», - заявил Губерниев «Ленте.ру».

По его словам, для людей, которые не поддерживают российских спортсменов, Россия — пустой звук.

Ранее Международный Олимпийский комитет назвал первых 14 российских атлетов, допущенных до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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