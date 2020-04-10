Журова: Минспорта не обязано помогать профессионалам

«Министерство спорта их никогда особо не поддерживало. У него никогда не было задачи поддержания профессиональных команд. Это вопрос клубов, спонсоров, как они захотят. Как я понимаю, министр не имел в виду олимпийские команды, которые будут представлять интересы Российской Федерации на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх, которые сейчас перенесены», - напомнила экс-спортсменка.

Профессиональные команды должны самостоятельно решать проблемы.

«Клубы сами будут смотреть по ситуации: сохранять зарплаты предыдущего уровня будет крайне сложно. У всех спонсоров не те возможности и прибыли, чтобы команды содержать. Я не знаю, что будут требовать игроки, какой уровень зарплат», - добавила Журова.

Она выразила сомнение, что профессионалы будут обращаться за помощью к правительству.

«Если они обратятся, да еще публично, как люди на них посмотрят в этой ситуации. Это будет некорректно, некрасиво», - заключила собеседница НСН.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции в России и многих странах мира отменены спортивные и массовые мероприятия.

