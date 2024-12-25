СМИ назвали Мохамеда Салаха главным претендентом на «Золотой мяч - 2025»

Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах является главным претендентом на награду «Золотой мяч» в 2025 году. Соответствующий рейтинг составил известный британский сайт о футболе Goal.com.

Винисиус Жуниор стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

Второе место в опубликованном списке заня бразильский нападающий «Реала» Винисиус. ТОП-3 замкнул полузащитник испанской «Барселоны» Рафинья.

Также в десятку попали Джамал Мусиала («Бавария»), Роберт Левандовски («Барселона»), Ламин Ямаль («Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Гарри Кейн («Бавария»), Коул Палмер («Челси») и Флориан Вирц («Байер»).

Ранее награду «Золотой мяч» в 2024 году году выиграл выступающий за «Манчестер Сити» испанский полузащитник Родри, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РейтингНаградаФутболФутболист

Горячие новости

Все новости

партнеры