СМИ назвали Мохамеда Салаха главным претендентом на «Золотой мяч - 2025»
Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах является главным претендентом на награду «Золотой мяч» в 2025 году. Соответствующий рейтинг составил известный британский сайт о футболе Goal.com.
Второе место в опубликованном списке заня бразильский нападающий «Реала» Винисиус. ТОП-3 замкнул полузащитник испанской «Барселоны» Рафинья.
Также в десятку попали Джамал Мусиала («Бавария»), Роберт Левандовски («Барселона»), Ламин Ямаль («Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Гарри Кейн («Бавария»), Коул Палмер («Челси») и Флориан Вирц («Байер»).
Ранее награду «Золотой мяч» в 2024 году году выиграл выступающий за «Манчестер Сити» испанский полузащитник Родри, сообщает RT.
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