Жребий определил соперников российских теннисистов в первом круге Олимпиады-2024
Жеребьевка определила соперников российских теннисистов в первом круге мужского одиночного разряда на Олимпиаде 2024 года в Париже. Информация доступна на портале Игр.
Так, первая ракетка России Даниил Медведев сразится с австралийцем Ринки Хидзикатой. Павлу Котову будет противостоять представитель сборной Швейцарии, победитель трех турниров серии «Большого шлема» и Олимпиады 2008 года в парном разряде Станислас Вавринка. В свою очередь в соперники Роману Сафиуллину достался чилиец Алехандро Табило.
Теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. Кроме мужского одиночного разряда, комплекты наград будут разыграны в женском одиночном разряде, миксте, а также женской и мужской парах.
Ранее нападающего сборной Аргентины по футболу Тьяго Альмаду обокрали на Олимпиаде в Париже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru