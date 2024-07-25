Жребий определил соперников российских теннисистов в первом круге Олимпиады-2024

Так, первая ракетка России Даниил Медведев сразится с австралийцем Ринки Хидзикатой. Павлу Котову будет противостоять представитель сборной Швейцарии, победитель трех турниров серии «Большого шлема» и Олимпиады 2008 года в парном разряде Станислас Вавринка. В свою очередь в соперники Роману Сафиуллину достался чилиец Алехандро Табило.

Теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. Кроме мужского одиночного разряда, комплекты наград будут разыграны в женском одиночном разряде, миксте, а также женской и мужской парах.

Ранее нападающего сборной Аргентины по футболу Тьяго Альмаду обокрали на Олимпиаде в Париже.

