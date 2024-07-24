Снуп Догг стал факелоносцем на предстоящей Олимпиаде-2024 в Париже

Как пишет газета, музыкант пронесёт олимпийский огонь на последнем этапе перед церемонией открытия. Кроме Снуп Догга в Париже нести факел будут его французский коллега MC Solaar, французская актриса Летиция Каста и украинский легкоатлет Сергей Бубка.

Также хип-хоп артист станет спецкорром телеканала NBC. Снуп Догг будет освещать новости Олимпийских игр и общаться со спортсменами.

Ранее французские стражи порядка задержали в Париже российского гражданина, которого подозревают в попытке дестабилизации ситуации во время проведения Олимпийских игр, сообщает Ura.ru.

