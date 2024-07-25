Нападающего сборной Аргентины по футболу обокрали на Олимпиаде в Париже
25 июля 202410:37
Нападающего сборной Аргентины по футболу Тьяго Альмаду обокрали на Олимпийских играх в Париже, сообщил главный тренер команды Хавьер Маскерано, которого цитирует TyC Sports.
«За день до первого матча неизвестные ворвались на нашу базу. Вещи Тьяго Альмады были украдены», — рассказал Маскерано.
Тренер также пожаловался на организацию Олимпиады.
«У нас везде просят удостоверения, а потом происходит нечто подобное: в матче с Марокко болельщики семь раз прорывались на поле, а потом забросали нас петардами», — добавил он.
Ранее пяти пишущим журналистам РИА Новости Спорт отказали в аккредитации на Олимпийские игры в Париже, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru