Нападающего сборной Аргентины по футболу обокрали на Олимпиаде в Париже

Нападающего сборной Аргентины по футболу Тьяго Альмаду обокрали на Олимпийских играх в Париже, сообщил главный тренер команды Хавьер Маскерано, которого цитирует TyC Sports.

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«За день до первого матча неизвестные ворвались на нашу базу. Вещи Тьяго Альмады были украдены», — рассказал Маскерано.

Тренер также пожаловался на организацию Олимпиады.

«У нас везде просят удостоверения, а потом происходит нечто подобное: в матче с Марокко болельщики семь раз прорывались на поле, а потом забросали нас петардами», — добавил он.

Ранее пяти пишущим журналистам РИА Новости Спорт отказали в аккредитации на Олимпийские игры в Париже, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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