Жозе Моуринью вновь возглавил мадридский «Реал»

На этом посту Моуринью сменил Альваро Арбелоа, который занял должность в январе после отставки Хаби Алонсо. Португалец уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год и привел команду к победам в чемпионате Испании, Кубке страны и Суперкубке.

Последним местом работы специалиста была «Бенфика», которую он возглавлял с сентября 2025 года. Ранее в разные годы Моуринью также тренировал «Порту», «Интер», «Рому», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Фенербахче».

Между тем в Мехико прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу, в котором примут участие рекордные 48 лучших сборных вместо прежних 32, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

