Жозе Моуринью вновь возглавил мадридский «Реал»
Жозе Моуринью назначен главным тренером мадридского «Реала». Об этом сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба. Контракт 63-летнего португальского специалиста рассчитан до 2029 года.
На этом посту Моуринью сменил Альваро Арбелоа, который занял должность в январе после отставки Хаби Алонсо. Португалец уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год и привел команду к победам в чемпионате Испании, Кубке страны и Суперкубке.
Последним местом работы специалиста была «Бенфика», которую он возглавлял с сентября 2025 года. Ранее в разные годы Моуринью также тренировал «Порту», «Интер», «Рому», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Фенербахче».
Между тем в Мехико прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу, в котором примут участие рекордные 48 лучших сборных вместо прежних 32, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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