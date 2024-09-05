Медведев уступил Синнеру в четвертьфинале US Open
Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
Спортсмены встретились на корте в Нью-Йорке. Медведев не смог одержать победу над Синнером, матч завершился со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу 23-летнего итальянца.
В полуфинале US Open Янник Синнер сыграет с британцем Джеком Дрэйпером.
Итальянский спортсмен занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), при этом 28-летний Медведев расположился на пятой строчке списка.
Между тем россиянка Вероника Кудерметова и тайванька Чжань Хаоцин вышли в полуфинал US Open в парном разряде, пишет RT.
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