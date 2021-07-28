Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады

Женская сборная России по баскетболу 3x3 в полуфинале олимпийского турнира в Токио (Япония) обыграла сборную Китая со счётом 21:14, сообщает «Чемпионат».

Благодаря этой победе Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина и Евгения Фролкина вышли в финал, где сыграют со сборной США, которая в 1/2 финала оказалась сильнее команды Франции (18:16).

Ранее в финал Олимпиады вышла и мужская сборная России по баскетболу 3x3, которая в полуфинале разгромила сербов со счётом 21:10, сообщает RT.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

