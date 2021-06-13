Жена защитника российской сборной устроила отповедь критикам после поражения в матче с Бельгией
Супруга защитника сборной России по футболу Андрея Семенова Ольга жестко ответила пользователям, которые критиковали российского игрока за допущенные ошибки в матче ЧЕ Россия-Бельгия.
Она упрекнула болельщиков за злость и невоспитанность и призвала поддерживать игроков сборной.
«Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить. Надо протягивать руку и помогать подняться тому, кто оступился, а не втаптывать в грязь и бросать. Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтобы становиться лучше с каждым днем. Я ставлю его в пример дочери как спортсмена, который благодаря своей целеустремленности, упорству, стараниям и стойкости, несмотря ни на что самосовершенствуется и находится на своем месте. Он в основе нашей сборной, он отрабатывает каждый матч на 200%.», - написала Ольга Семенова в своем Instagram.
Жена футболиста заявила, что уважает труд каждого игрока на поле.
«Каждый из наших парней бьется как тигр и готов выплюнуть легкие, но доработать до конца, на результат. Я горжусь мужем и благодарна каждому парню на поле. Я уважаю их труд»,- подчеркнула Семенова.
Накануне российские футболисты в стартовом матче Чемпионата Европы проиграли бельгийцам со счетом 0:3.
В результате команда Бельгии в группе В вышла в лидеры, следом за ней идут финны. У обеих команд по три очка. Команды России и Дании не смогли набрать баллов.
Следующая игра с участием российской сборной пройдет 16 июня. Россияне сразятся на футбольном поле с финнами.
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