В Госдуме прокомментировали позицию сборной России не преклонять колено на Евро-2020

«Уважаю позицию сборной России. Если они решили не преклонять колено в поддержку BLM перед матчем с Бельгией, значит, так и нужно. Наша национальная команда представляет интересы России на спортивных площадках, поэтому их решение мы всегда будем уважать», - заявил депутат.

По словам Свищёва, россиянам не нужно обращать внимания на реакцию европейцев на акцию российских футболистов.

«Наверняка в иностранных СМИ будет много споров, но на это однозначно не стоит обращать внимания. Нас ведь плохо слышат, когда мы что-то говорим или просим. Мало того, если мы о чём-то просим, складывается ощущение, что пытаются сделать ровно наоборот. Казалось бы, такая простая вещь, как запрет сомнительной символики и лозунгов националистического характера на форме сборной Украины, но они всё равно принимают нелогичные решения. Мы обращаемся — нас не слышат, поэтому на реакцию Европы нам должно быть всё равно», — сказал Свищёв в беседе с «Чемпионатом».

Напомним, матч между сборными России и Бельгии состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

