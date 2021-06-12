В Госдуме прокомментировали позицию сборной России не преклонять колено на Евро-2020
Решение национальной сборной России не преклонять колено в поддержку в поддержку движения Black Lives Matter (BLM) перед матчем с Бельгией на Евро-2020 необходимо уважать, считает член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.
Он напомнил, что российская сборная представляет нашу страну на спортивных площадках.
«Уважаю позицию сборной России. Если они решили не преклонять колено в поддержку BLM перед матчем с Бельгией, значит, так и нужно. Наша национальная команда представляет интересы России на спортивных площадках, поэтому их решение мы всегда будем уважать», - заявил депутат.
По словам Свищёва, россиянам не нужно обращать внимания на реакцию европейцев на акцию российских футболистов.
«Наверняка в иностранных СМИ будет много споров, но на это однозначно не стоит обращать внимания. Нас ведь плохо слышат, когда мы что-то говорим или просим. Мало того, если мы о чём-то просим, складывается ощущение, что пытаются сделать ровно наоборот. Казалось бы, такая простая вещь, как запрет сомнительной символики и лозунгов националистического характера на форме сборной Украины, но они всё равно принимают нелогичные решения. Мы обращаемся — нас не слышат, поэтому на реакцию Европы нам должно быть всё равно», — сказал Свищёв в беседе с «Чемпионатом».
Напомним, матч между сборными России и Бельгии состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
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