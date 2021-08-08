Жена владельца «Спартака» решила закрыть свой Telegram-канал

Незадолго до этого спортивный директор клуба Дмитрий Попов в газете «Спорт-Экспресс» заявил, что уходит с поста по причине недоверия со стороны Федуна и в связи с травлей со стороны Заремы Салиховой.

«Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником. К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду. У "Спартака" впереди важные игры, надо сосредоточиться на результате»,— отметила Салихова.

Ранее закрыть канал Салиховой потребовали в объединении болельщиков «Спартака».

Напомним, бывший игрок красно-белых и футбольный эксперт Евгений Ловчев заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что владелец московского «Спартака» Леонид Федун и Зарема Салихова, которую СМИ называют его женой, позорят знаменитый клуб и превратили его в «бардак».

«Сегодня, когда я смотрю на то, что творит Зарема Салихова, кто бы она ни была, они вместе с Федуном позорят «Спартак». Вопрос в том, - что для них «Спартак»? Сегодня я вижу, как мадам просто позорит «Спартак», который при Федуне дошел от великого Старостина до Заремы. Она всех буквально, можно сказать, оскорбляет, унижает. И все это при попустительстве мужа, который как-то вышел и говорит: «Ну, ребят, она в конце концов моя жена». Ну тогда уйми жену!» - призывает Ловчев.

