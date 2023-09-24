Жена Карпина объяснила эмоциями слова об отъезде из России

Карпин ранее заявил, что через три месяца может покинуть Россию и уехать в Эстонию. Дарья объяснила слова мужа эмоциями.

«Слова про три месяца сказаны больше на эмоциях? Конечно. Представляете, человек по три недели не видит семью», - сказала она.

Карпин тренирует «Ростов» с марта прошлого года. Контракт специалиста с национальной сборной завершится 1 августа 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

