Жена Карпина объяснила эмоциями слова об отъезде из России
Супруга главного тренера сборной России по футболу и наставника «Ростова» Валерия Карпина Дарья прокомментировала слова мужа об отъезде из России. Ее цитирует издание «РБ Спорт».
Карпин ранее заявил, что через три месяца может покинуть Россию и уехать в Эстонию. Дарья объяснила слова мужа эмоциями.
«Слова про три месяца сказаны больше на эмоциях? Конечно. Представляете, человек по три недели не видит семью», - сказала она.
Карпин тренирует «Ростов» с марта прошлого года. Контракт специалиста с национальной сборной завершится 1 августа 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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