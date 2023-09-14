«Оскорбления вместо денег!»: Депутат Ющенко заступился за «честного» Карпина
Депутат Александр Ющенко в эфире НСН ответил коллеге Роману Терюшкову, который обвинил главного тренера сборной по футболу в развале команды, заявив, что «РФС оказал доверие эстонцу Карпину».
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин честно заявляет о «болевых точках» команды, на которые чиновникам следует обращать внимание, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко в беседе с НСН. Он призвал отказаться от критики и оскорблений в адрес Карпина, а начать решать системные проблемы отечественного футбола.
Накануне депутат Госдумы Роман Терюшков обвинил главного тренера сборной России Валерия Карпина в развале команды. По мнению политика «РФС оказал доверие эстонцу Карпину», пригласив на пост главного тренера национальной команды страны, а тот «разгулялся на этом посту на славу», призывая российских футболистов переходить в недружественные России страны, а также разваливает команду, «вызывая в нее по 50 человек». Ющенко с коллегой по Госдуме не согласился.
«Карпин человек эмоциональный, он болеет за футбол, называет те болевые точки, которые и чиновники должны видеть, а не критиковать и оскорблять по принципу Терюшкова. Я такие заявления о национальности не приемлю, особенно за спиной через СМИ. У нас в сборной системные проблемы, которые зависят не только от Карпина. Карпин просто констатирует этот факт, так как находится внутри. Какой другой вариант на пост главного тренера? Придет другой человек и столкнется с такими же проблемами. Если он честный человек, будет говорить те же вещи», - отметил он.
По словам депутата, в российском футболе назревают проблемы с финансированием и эффективным расходованием средств, а Карпин на этом фоне пытается привнести в сборную «конкуренцию».
«Сейчас с деньгами проблемы. Государственные корпорации содержат клубы, но очень большие вопросы к эффективности расходования средств, это касается и «Газпрома», и РЖД. Проблема системная. То, что Карпин приглашает 50 человек, правильно делает, потому что в свое время 22 человека только рассматривалось, а это отсутствие конкуренции. Это нормальная работа главного тренера, который смотрит, кто лучше», - сказал собеседник НСН.
Сборная России накануне сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром 1:1. Главный тренер команды Валерий Карпин после этого посоветовал игрокам уезжать из Российской Премьер-лиги (РПЛ): «Кто может уехать – уезжайте, даю совет».
После этого Карпин также допустил, что покинет национальную команду и клуб «Ростов» через три месяца. Об этом он заявил YouTube-каналу «Это футбол, брат». Карпин объяснил, что его ребенок в ближайшем будущем пойдет в школу в Эстонии, а ему будет сложно жить без семьи, передает «Радиоточка НСН».
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