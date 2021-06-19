Жена футболиста Эриксена раскрыла подробности о его здоровье

«Крис в порядке. Теперь мы будем дома, нам просто нужно немного отдыха и спокойствия», - сообщила Сабрина.

Во время матча между сборными Дании и Финляндии Кристиан Эриксен потерял сознание. У него произошла остановка сердца, но врачам удалось спасти футболиста. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильно. Встреча возобновилась спустя два часа и завершилась победой команды Финляндии со счетом 1:0.

