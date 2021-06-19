Жена футболиста Эриксена раскрыла подробности о его здоровье
Сабрина Квист Йенсен, жена игрока миланского «Интера» и сборной Дании Кристиана Эриксена, рассказала, что ее супругу нужно немного отдыха после выписки из больницы, где он оказался после потери сознания во время матча группового этапа против Финляндии. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
«Крис в порядке. Теперь мы будем дома, нам просто нужно немного отдыха и спокойствия», - сообщила Сабрина.
Во время матча между сборными Дании и Финляндии Кристиан Эриксен потерял сознание. У него произошла остановка сердца, но врачам удалось спасти футболиста. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильно. Встреча возобновилась спустя два часа и завершилась победой команды Финляндии со счетом 1:0.
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