Датский футболист Эриксен выписан из больницы

По имеющимся данным, спортсмену была проведена успешная операция по установке кардиостимулятора. Он встретился со своей командой и намерен вернуться к своей семье.

Сборная Дании на встрече 12 июня проиграла Финляндии со счетом 0:1. В конце первого тайма 29-летний Эриксен потерял сознание, ему оказали помощь на месте, а затем госпитализировали.

