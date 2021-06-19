Датский футболист Эриксен выписан из больницы

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, который перенес остановку сердца в ходе матча с командой Финляндии на Евро-2020, выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Датского футбольного союза (DBU), передает РИА Новости.

«Я не сдамся». Эриксен рассказал об инциденте на матче против Финляндии

По имеющимся данным, спортсмену была проведена успешная операция по установке кардиостимулятора. Он встретился со своей командой и намерен вернуться к своей семье.

Сборная Дании на встрече 12 июня проиграла Финляндии со счетом 0:1. В конце первого тайма 29-летний Эриксен потерял сознание, ему оказали помощь на месте, а затем госпитализировали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СердцеОперацияФутболФинляндияДания
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