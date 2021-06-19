Датский футболист Эриксен выписан из больницы
Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, который перенес остановку сердца в ходе матча с командой Финляндии на Евро-2020, выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Датского футбольного союза (DBU), передает РИА Новости.
По имеющимся данным, спортсмену была проведена успешная операция по установке кардиостимулятора. Он встретился со своей командой и намерен вернуться к своей семье.
Сборная Дании на встрече 12 июня проиграла Финляндии со счетом 0:1. В конце первого тайма 29-летний Эриксен потерял сознание, ему оказали помощь на месте, а затем госпитализировали.
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