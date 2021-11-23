«Ждем голов от Дзюбы»: Булыкин верит в победу «Зенита» над «Мальмё»

«Зенит» имеет все шансы обыграть «Мальмё» в сегодняшнем матче, отметил бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Вечером 23 ноября «Зенит» в гостях встретится со шведским клубом «Мальмё» в рамках Лиги Чемпионов.

При этом нападающий петербургской команды Сердар Азмун не сможет принять участие в матче из-за мышечного спазма.