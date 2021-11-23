«Ждем голов от Дзюбы»: Булыкин верит в победу «Зенита» над «Мальмё»

Отсутствие на матче со шведами нападающего Сердара Азмуна не должно подкосить футболистов «Зенита», уверен Дмитрий Булыкин.

«Зенит» имеет все шансы обыграть «Мальмё» в сегодняшнем матче, отметил бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Вечером 23 ноября «Зенит» в гостях встретится со шведским клубом «Мальмё» в рамках Лиги Чемпионов.

При этом нападающий петербургской команды Сердар Азмун не сможет принять участие в матче из-за мышечного спазма.

Непомнящий рассказал, что ждет Карпина после «стыковых матчей»
«Конечно, Зенит должен выигрывать и выполнять хотя бы задачу минимум. Я думаю, для этого есть сегодня все хорошие шансы. Отсутствие Азмуна может повлиять: когда лидеры команды не участвуют, это всегда сказывается на игре. Но есть другие хорошие футболисты, которые могут заменить, есть молодые, которые ждут своего шанса, поэтому там все возможно, учитывая, что "Зенит" хорошая команда», - сказал Булыкин.

По словам Булыкина, в команде достаточно подготовленных спортсменов, которые могли бы помочь «Зениту» достичь желанной цели.

«Не знаю, кто там еще остается? В этой команде все могут забивать. Наверное, ждем голов от Дзюбы, но и остальные игроки могут забить. Я думаю, [игроки] должны перестроиться и успешно сыграть, учитывая, какая задача перед ними стоит. Самое главное сегодня – это победа для "Зенита"», - заключил футболист.

Ранее в ноябре «Зенит» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Ювентусу». Итальянская команда по итогам встречи досрочно вышла в плей-офф.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗенитЛига ЧемпионовФутбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры